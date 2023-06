Her slutter det

Musiker og sanger Billy Joels faste koncerter hvert år i New Yorks ikoniske Madison Square Garden er snart et overstået kapitel

Det hele begyndte for 10 år siden og udviklede sig siden til et rekordskabende eventyr for Madison Square Garden i New York og musiker og sanger Billy Joel i skøn forening.

Men snart er det slut. Det skriver flere internationale medier, heriblandt Variety.

Hvis du skal have billetter til sangeren Billy Joels månedlige populære koncerter på det store eventsted i New York, så er det med at få fingeren ud og komme til tasterne.

Efter at have spillet 150 store koncerter og solgt astronomiske 1,6 millioner billetter gennem årene, trækker man således nu stikket på de årlige koncerter med den 74-årige hitmager.

New Yorks borgmester, Eric Adams, gratulerer Billy Joel på pressemødet, hvor det blev meddelt, at Joel afslutter sin lange række af koncerter på Madison Square Garden. Foto: Ritzau Scanpix

Bemærkelsesværdig præstation

Den første af de uigenkaldeligt sidste koncerter finder sted 20. oktober i år, og 'Uptown Girl'-sangeren giver sin sidste koncert på stedet i juli 2024.

- At 150 shows har været udsolgt, er en bemærkelsesværdig præstation, og vidner om Billys ekstraordinære talent, siger Madison Square Gardens CEO, James Dolan, på en pressekonference holdt i Madison Square Garden, hvor sangeren selv også var til stede.

Her deltog også New Yorks borgmester, Eric Adams:

- Der er kun én ting, der er 'mere New York' end Billy Joel - og det er en Billy Joel-koncert i Madison Square Garden, siger borgmesteren.

I lange perioder har Joel givet én koncert om måneden i arenaen.

Billy Joel gav sin allerførste koncert i Madison Square Garden helt tilbage i 1978, men hans såkaldte residency - altså et længerevarende fast engagement med det samme spillested - begyndte i januar 2014.

Billetter til de sidste shows vil blive sat til salg via Ticketmaster i USA fra fredag 9. juni klokken 10.