Hiphop-ikoner genforenet: Hylder skuddræbt verdensstjerne

Rapperen Takeoff fra hiphop-trioen Migos blev skuddræbt under en privatfest tilbage i efteråret 2022.

Den inflydelsesrige hiphop-gruppe Migos bestod af tre rappere, som alle er i familie med hinanden. Quavo, som er onkel til den dræbte Takeoff, mens også sidstnævntes fætter kaldet Offset, var en del af gruppen.

Til søndagens BET Awards optrådte de resterende medlemmer af hiphop-trioen Quavo og Offset med en rørende hyldest til den afdøde rapper.

Genforenet

Det var deres første offentlige optræden sammen, siden gruppen gik fra hinanden i 2021.

Quavo og Offset begyndte deres hyldest med singlen 'Hotel Lobby', mens et billede af Takeoff blev vist på skærmen bag dem.

De fremførte derefter deres hit fra 2016, 'Bad and Boujee'.

Annonce:

Begge rappere delte billeder og videoer fra deres optræden på sociale medier. Deres genforening var betydningsfuld, da de to efter sigende var blevet fremmedgjort, siden Migos gik i opløsning for to år siden.

Quavo og Offset optræder til den nylige BET Awards med et billede af den afdøde Takeoff i baggrunden. Foto: Jim Ruymen/UPI/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Migos-rapperen Takeoff blev 1. november skuddræbt foran en bowlingbane i Houston i den amerikanske stat Texas.En måned efter drabet blev den 33-årige Patrick Xavier Clark sigtet i sagen.

Politiet i Houston tiltalte i maj 2023 Patrick Xavier for mordet på den populære rapper.

Mediet TMZ har tidligere kunnet berette, at obduktionsrapporten viste, at rapperen, hvis borgerlige navn var Kirsnick Khari Ball, var død som følge af 'gennemtrængende skudsår i hoved og torso'.

Takeoff og Migos-partneren Quavo skulle eftersigende have spillet terninger, da der opstod et skænderi mellem de forsamlede ved en privatfest, og et våben blev affyret.

Takeoff blev bare 28 år gammel.

I 2015 udgav hiphop-trioen sit første af fire studiealbum, hvor det seneste udkom i juni 2021. Kirshnik Khari Ball var også aktuelm som soloartist med en række singler samt et enkelt studiealbum, der udkom i november 2018.

I 2019 var Migos et af hovednavnene på den århusianske festival NorthSide.

Læs også: Mand anholdt efter skuddrab på verdenskendt rapper