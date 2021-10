Historisk: Musiklegende er død

Det irske musikikon Paddy Moloney, der var i centrum for folkgruppen The Chieftains gennem årtier, er død.

Bandlederen, sangskriveren og multiinstrumentalisten fra Dublin blev 83. Dødsårsagen er ikke oplyst.

The Guardian bringer nyheden.

Paddy Moloney var med til at stifte The Chieftains helt tilbage i 1962.

Bandet er synonym med traditionel irsk folkemusik og har opnået global anerkendelse og popularitet.

Seks gange Grammy

The Chieftains har vundet seks Grammy Awards og er nomineret 18 gange.

Gruppen er særligt kendt for at samarbejde med et væld af musikalske topnavne på tværs af genrer. The Chieftains har udsendt plader med blandt andre Van Morrison, The Rolling Stones og Willie Nelson.

The Chieftains var på afskedsturné, da pandemien ramte verden. Det legendariske orkester optrådte i Danmark flere gange - ikke mindst på Roskilde Festival og senest Tønder Festival, hvor de som hovednavn gav en rost koncert i 2014.

Irlands kulturminister, Catherine Martin, er blandt de mange, der mindes Paddy Moloney. Hun kalder den historiske spillemand 'en gigant i vores kulturelle landskab'.