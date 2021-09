Hit på hit: Bob Moore er død

Musikeren Bob Moore var primært kendt af connaisseurs. Men alle kender de sange, han spillede på.

Den amerikanske bassist er død i en alder af 88.

Billboard bringer nyheden.

I karriere, der strakte sig over mere end 60 år, medvirkede Bob Moore på klassiske udgivelser fra legender som blandt andre Elvis Presley, Roy Orbison og Patsy Cline.

Bob Moore samarbejdede desuden med Bob Dylan, Jerry Lee Lewis og J.J. Cale, og det vurderes, at han spillede på mere end 17.000 sange.

Bassisten var medlem af The Nashville A-Team, der var en gruppe af countryhovedstadens meget brugte sessionmusikere fra 1950'erne til begyndelsen af 1970'erne.

Elskede Danmark

Henrik Knudsen, ejer af Memphis Mansion i Randers, mødte Bob Moore flere gange. I en tekstbesked til Ekstra Bladet mindes han stjernemusikeren:

'Bob Moore var ud over at være en eminent bassist også et fantastisk menneske. Vellidt og respekteret af alle. Bob elskede at spille bas - også de sidste år under sin sygdom. Han elskede Danmark og især dansk smørrebrød. Bob var kæmpe fan af Niels-Henning Ørsted Pedersen.'

Ifølge Henrik Knudsen døde Bob Moore af Alzheimers sygdom.

Blandt bassistens mest ikoniske indspilninger er Elvis Presleys 'Are You Lonesome Tonight?', Patsy Clines 'Crazy' og Loretta Lynns 'Coal Miner’s Daughter'.

Bob Moore var far til multiinstrumentalisten R. Stevie Moore, som var banebrydende inden for såkaldt lo-fi-musik.