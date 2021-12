Hit på hit: Popsangerinde død

Amerikaneren Wanda Young fra den legendariske pigegruppe The Marvelettes er død i en alder af 78

Wanda Young fra det storhittende popband The Marvelettes er død.

Den amerikanske sangerinde blev 78 år. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Rolling Stone bringer nyheden.

The Marvelettes, der var i stald hos det ikoniske pladeselskab Motown, var blandt musikhistoriens første og mest succesfulde pigegrupper.

Helt til tops

Deres debutsingle, 'Please Mr. Postman', gik helt til tops på den amerikanske hitliste i 1961 og blev senere indspillet af The Beatles og The Carpenters.

Vokalgruppen havde talrige hits op gennem 1960erne, og Wanda Young var forsanger på blandt andre 'I'll Keep Holding On' og 'Don't Mess with Bill'.

The Marvelettes kæmpede med sygdom, dårlig promotion og stofmisbrug, der fik bandet fra en forstad til Detroit til at bukke under og gå i opløsning i 1969.

Wanda Young forsøgte sig sporadisk som soloartist, men efter at have set sin søster blive skuddræbt eskalerede hendes problemer med stoffer og alkohol.

The Marvelettes har været indstillet til optagelse i Rock and Roll Hall of Fame to gange.