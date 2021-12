Hitband trækker stikket

Efter ti år har popgruppen Little Mix besluttet sig for at tage en pause fra hinanden professionelt

Der er dårligt nyt for fans af kvindegruppen Little Mix.

De dygtige damer har efter ti år sammen nemlig valgt, at det er tid til at tage en pause og trække stikket fra Little Mix i en længere periode.

Det deler de på det sociale medie Instagram.

'Vi vil gerne fortælle jer, at efter Confetti-turen i april/maj næste år, har vi besluttet at tage en pause fra Litlle Mix', lyder det indledningsvist. fra gruppen.

Gruppen vil dog gerne sige tak for den tid, de har haft.

'Det har været ti fantastiske år. Et fantastisk non-stop eventyr, og vi føler, det er det rigtige at tage en pause, så vi kan lade op og arbejde på andre projekter'.

De tre kvinder vil dog gerne slå fast, at pausen ikke er et farvel til Little Mix.

'Vi er ikke ved at bryde op. Little Mix er kommet for at blive. Vi har mange planer, og vi kan ikke vente med at skabe flere minder sammen med jer. Vi er søstre, og vi vil altid have hinanden og jer', lyder det afslutningsvis.

Bandet består af Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock og Perrie Edwards.

Tidligere var også sangeren Jesy Nelson med i gruppen, men hun forlod Little Mix i 2020 efter et angstanfald.