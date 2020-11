Hitmager beskyldes for hævnporno

Diplo fra Major Lazer, som har skabt global megasucces med Mø, anklages for at chikanere kvinde

Den populære hitmager Diplo beskyldes for at have distribueret såkaldt hævnporno.

En kvinde fra Los Angeles har søgt om polititilhold for tilsyneladende at forhindre, Diplo generer hende yderligere.

Pitchfork og flere andre udenlandske medier bringer nyheden.

Den californiske kvinde hævder, at Diplo har hyret en privatdetektiv til at true hende til ikke at offentliggøre 'modbydelige detaljer', som hun angiveligt har om den amerikanske dj fra succesbandet Major Lazer, der har storhittet i samarbejde med fynske Mø.

Erklærer sig uskyldig

Kvinden beskylder også Diplo for at have filmet 'seksuel aktivitet', selvom hun havde frabedt sig det.

42-årige Diplo afviser anklagerne, og via sin advokat udtaler verdensstjernen, at han føler sig chikaneret af kvinden.

Stjerneadvokaten Lisa Bloom fører kvindens sag. Hun repræsenterede adskillige kvinder i sagen om sexchikane mod tv-værten Bill O’Reilly.

Fladpandet vanvid på Tinderbox

Diplo har optrådt med Major Lazer på Danmarks største festivalscener. Bandet, der blander EDM og dancehall, har været hovednavn på både Roskilde Festival, Smukfest, Tinderbox og NorthSide.

Major Lazer står bag de globale megahits 'Lean On' og 'Cold Water', der begge har Mø på vokal.