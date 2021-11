Hitmager død af slagtilfælde

Ronnie Wilson fra succesfulde The Gap Band er død i en alder af 73.

Den amerikanske multiinstrumentalist, sanger, sangskriver og producer døde tirsdag efter at være blevet ramt af et slagtilfælde i sidste uge.

TMZ bringer nyheden.

Ronnie Wilson var i 1960'erne med til at danne The Gap Band i Tulsa, Oklahoma med sine brødre Charlie og Robert.

Samplet af rappere

Gruppens funky R&B opnåede stor popularitet i 1980'erne, hvor familiebandet hittede med blandt andre 'You Dropped a Bomb on Me', 'Early in the Morning' og 'Oops Up Side Your Head'.

The Gap Band udsendte mere end 30 album og var en markant indflydelse på rapgenerationen.

Trioens sange er samplet af blandt andre N.W.A, Nas, Snoop Dogg og Public Enemy.

The Gap Band var desuden inspirationen til Dave Grohls trommeintro på Nirvanas klassiker 'Smells Like Teen Spirit'.

Robert Wilson døde af et hjerteanfald i 2010, hvorefter gruppen gik i opløsning.