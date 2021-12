Hitmager død i brand

Torsdag kom det frem, at den britiske musiker Steve Bronski var død.

Nu viser det sig, at sangskriveren fra hitgruppen Bronski Beat tilsyneladende mistede livet i en brand.

The Guardian bringer nyheden.

Til avisen fortæller Steve Bronskis plejer og ven, Josephine Samuel, at popmusikeren døde af røgforgiftning efter en brand i sin lejlighed i det centrale London.

Steve Bronski blev ramt at et slagtilfælde for tre år siden, og han havde svært ved at bevæge sig.

- Hans død er som et mareridt for mig, for jeg har været ved hans side i årevis, udtaler Josephine Samuel, der besøgte den svækkede musiker dagen før hans død.

Plejeren forklarer, at Steve Bronskis lig vil blive sendt til hans fødeby, Glasgow, hvor han skal begraves.

Myndighederne har ikke officielt bekræftet, at det var musikeren, der omkom i branden i sidste uge.

Stor succes

Keyboardspilleren Steve Bronski var med til at stifte trioen Bronski Beat med Jimmy Somerville og Larry Steinbachek i London i 1983.

Alle tre medlemmer var åbne om at være homoseksuelle, og de regnes som den måske første homoseksuelle popgruppe i historien.

Bronski Beat sang blandt andet om de udfordringer, homoseksuelle havde i det britiske samfund.

Bandet sendte singlerne 'Smalltown Boy', 'Why?' og 'Hit That Perfect Beat' ind på topti i hjemlandet midt i 1980'erne, og de havde også stor succes med en coverversion af discoklassikeren 'I Feel Love', der oprindelig blev indspillet af Donna Summer.

Larry Steinbachek døde af kræft i 2016. Gruppens sanger, Jimmy Somerville, forlod Bronski Beat i 1980'erne og dannede den populære duo The Communards.

Steve Bronski blev 61.