Hitmager død med corona

Den amerikanske dj og producer Paul Johnson, som stod bag 'Get Get Down', er død i en alder af 50

Dj og producer Paul Johnson er død med corona.

Den amerikanske hitmager, der opnåede stor popularitet med singlen 'Get Get Down', blev 50 år.

The Guardian og flere andre udenlandske medier bringer nyheden.

Paul Johnson blev indlagt i juli, efter han fik konstateret corona, og han døde onsdag i hjemstaten Illinois.

Dj'en var en væsentlig del af Chicagos progressive miljø for elektronisk musik.

Begge ben amputeret

Paul Johnson hittede stort med 'Get Get Down' i 1999. Sangen indtog femtepladsen på den britiske chart.

Blandt stjernens beundrere var den banebrydende franske duo Daft Punk.

Paul Johnson blev skudt i benet i 1987, og efterfølgende var han tvunget til at bruge kørestol. Hans beskadigede ben blev amputeret i 2003, mens han på tragisk vis fik sit andet ben amputeret efter en trafikulykke i 2010.

Produceren medvirkede angiveligt på over 300 udgivelser.