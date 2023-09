Hitmager Jimmy Buffett er død

Den amerikanske musiker Jimmy Buffett er gået bort.

Det oplyses ifølge flere medier heriblandt Variety i en officiel udtalelse på hans hjemmeside.

'Jimmy døde fredfyldt natten til 1. september omgivet af sin familie, venner, musik og hunde. Han levede sit liv som i en sang til det sidste åndedrag, og han vil blive savnet dybt af så mange', lyder det i udtalelsen.

Dødsårsagen er ikke oplyst.

Solgte millioner

Jimmy Buffett stod blandt andet bag nummeret 'Margaritaville' fra 1977, der ottendepladsen på den amerikanske hitliste.

Hans karriere strakte sig over mere end 50 år, hvor han solgte millioner af albums. Ifølge Variety blev albummet 'Songs You Know by Heart' fra 1985 solgt i mere end 7 millioner eksemplarer verden over.

Jimmy Buffett efterlader sig sin kone, Jane, deres to døtre, Sarah og Savannah, og sønnen, Cameron.