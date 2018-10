Hitmager skudt på motorvej

Rapstjernen Yella Beezy er indlagt efter at være blevet skudt, mens han kørte på en motorvej i Texas.

Tidligt søndag udenfor Dallas kom et køretøj op på siden af den amerikanske rapper og en person åbnede ild.

Yella Beezy blev ramt tre gange. Der blev angiveligt affyret mere end 12 skud efter ham.

Det skriver blandt andre musiksites som Billboard og XXL

Yella Beezy er tilsyneladende udenfor livsfare.

Der er ikke foretaget anholdelser i sagen og motivet er uklart.

26-årige Yella Beezy hedder i virkeligheden Deandre Conway.

Rapperen har i år hittet med 'That's On Me', der er set mere end 85 millioner gange på YouTube.

I september varmede Yella Beezy op for superstjernerne Beyoncé og Jay-Z, da de optrådte på stadions i Dallas og Houston.