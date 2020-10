Hitmageren Bunny Lee er død.

Han døde tirsdag i en alder af 79. Dødsårsagen er ikke oplyst, men veteranen fra Jamaica havde angiveligt lidt af nyreproblemer de seneste måneder.

Det engelske musiksite NME bringer nyheden.

Som producer var Bunny Lee, der egentlig hed Edward O’Sullivan Lee, en produktiv gigant inden for reggaegenren, hvor han stod bag skelsættende indspilninger fra midt i 1960'erne til langt op i 1970'erne.

Mange tusinde

Han producerede hits som Max Romeos 'Wet Dreams', Delroy Wilsons ‘Better Must Come’, John Holts ‘Stick By Me’ og Eric Donaldsons ‘Cherry Oh Baby’.

The Rolling Stones indspillede efterfølgende ‘Cherry Oh Baby’ på albummet 'Black and Blue', der udkom i 1976.

Bunny Lee samarbejdede desuden med blandt mange andre U-Roy, King Tubby og Dr Alimantado, og han var en pioner i reggaemusikkens udbredelse til Europa.

Det vurderes, at legendens navn står på op mod 10.000 udgivelser.