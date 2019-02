Hitsanger afslører: Kidnappet af pædofile

I et opsigtsvækkende interview afslører sangeren Terry Hall fra den engelske hitgruppe The Specials, at han som 12-årig blev kidnappet af en pædofili-ring i Frankrig.

Den nu 59-årige frontmand fortæller komikeren Richard Herring om bortførelsen i en podcast.

Det skriver BBC og flere andre britiske medier.

Terry Hall siger, at den traumatiske hændelse, hvor han blev misbrugt i flere dage, fik ham til at droppe ud af skolen i en alder af 14, og den har givet ham svære depressioner.

- Det er uheldigt, at det skete for mig, men man kan ikke lade det ødelægge sit liv. Det er ikke godt, udtaler sangeren.

- Jeg er bipolar og undgik alle former for medicin i lang tid, men for 10 år siden begyndte jeg at tage Lithium, og det er jeg stadig på. Det hjælper på en måde, siger Terry Hall.

Inspirerede Blur

The Specials er en institution på den britiske musikscene.

I årene omkring 1980 nåede bandets skapop ud til masserne, og de gik helt til tops på den britiske hitliste med ep'en 'Too Much Too Young' og singlen 'Ghost Town', der har klassikerstatus.

Bandet har inspireret blandt andre Blur og afdøde Amy Winehouse.

The Specials har i dag udsendt albummet 'Encore'.

Terry Hall er far til to sønner.