Hitsanger død af lungebetændelse

Countrysangeren Johnny Bush er død.

Sangskriveren fra Texas blev 85. Han døde fredag af lungebetændelse.

Rolling Stone bringer nyheden.

Johnny Bush var primært kendt for sammen med Paul Stroud at have skrevet 'Whiskey River'.

Han hittede selv med sangen i 1972, men den opnåede først klassikerstatus, da vennen Willie Nelson indspillede den året efter på hovedværket 'Shotgun Willie'.

Mistede stemmen

'Whiskey River' blev en af Willie Nelsons signatursange, og legenden har for vane at åbne sine koncerter med nummeret.

Johnny Bush markerede sig desuden med en lang række countryhits i perioden fra 1967 til 1979.

Sangeren mistede gradvist stemmen midt i 1970'erne, og i perioder kunne han knap nok tale.

Johnny Bush, der var religiøst opdraget, opfattede det som 'Guds straf' på grund af hans udsvævende livsstil, men han fik senere konstateret, at han var ramt af en sjælden neurologisk lidelse.

Legende død af lungebetændelse

Med hjælp fra en vokalcoach og indsprøjtninger med Botox i halsmusklerne fik han dog omkring 70 procent af sin stemme tilbage og kunne fortsætte karrieren.

Johnny Bush blev i 2003 indlemmet i Texas Country Music Hall of Fame af Willie Nelson.