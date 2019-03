Hitsanger død: Blev kun 56

Den britiske sanger Ranking Roger er død i en alder af 56.

Han stod i spidsen for de populære bands The Beat og General Public.

Dødsårsagen er ikke offentliggjort, men i januar oplyste Ranking Roger, at han havde kræft i lungerne og hjernen.

Rolling Stone og flere andre musikmedier bringer nyheden.

Ranking Roger opnåede stor succes med The Beat, som var blandt bannerførerne på den britiske ska-scene i slutningen af 1970'erne og starten af 1980'erne.

The Beat hittede med blandt andre 'The Tears of a Clown', 'Mirror in the Bathroom' og 'Can't Get Used to Losing You', der alle gik ind på Top 10 i hjemlandet.

Ranking Roger blev senere medlem af superbandet General Public, som også talte musikere fra Dexys Midnight Runners, The Specials og The Clash.

General Public markerede sig især i Nordamerika med 'Tenderness' og 'I'll Take You There'.

Ranking Roger døde i går i sit hjem omgivet af sin familie.