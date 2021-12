Hitsanger død: En af de sidste

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Countrystjernen Stonewall Jackson er død.

Den amerikanske sanger blev 89. Han døde i weekenden i Nashville af vaskulær demens.

The New York Times bringer nyheden.

Stonewall Jackson var en af de sidste nulevende entertainere fra honky-tonks guldalder i 1950'erne og 1960'erne, hvor han boltrede sig med stor succes side om side med kolleger som legendariske George Jones, Ernest Tubb og Johnny Paycheck.

Hit på hit på hit

I storhedstiden sendte han hele 35 sange ind på top 40 af den amerikanske countrychart.

Blandt Stonewall Jacksons største hits er debuten 'Life to Go' og signatursangen 'Waterloo', der gik helt til tops i 1959 og også nåede fjerdepladsen på hitlisten, der medregner alle genrer.

Countrystjernen fra North Carolina blev helt ekstraordinært en del af det ikoniske radioshow Grand Ole Opry, inden han havde en pladekontrakt. Han var medlem fra 1956 og frem til sin død.

Han sagsøgte Grand Ole Opry for aldersdiskrimination i 2007, hvilket endte i et forlig mellem parterne.

Stonewall Jackson var ikke et øgenavn, men simpelthen navnet på hans dåbsattest. Sangerens far opkaldte sønnen efter Sydstaternes berømte general Thomas Jonathan 'Stonewall' Jackson, der var en prominent skikkelse under den amerikanske borgerkrig.