Hitsanger er død af kræft

Charlie Thomas fra soulgruppen The Drifters, der gjorde 'Under the Boardwalk' til en klassiker, blev 85

Den amerikanske soulsanger Charlie Thomas, som hittede stort med The Drifters, er gået bort.

Han døde af leverkræft i en alder af 85 i Bowie, Maryland.

The New York Times bringer nyheden.

Charlie Thomas var et toneangivende medlem af The Drifters i en lang årrække.

Hit på hit på hit

Adskillige af gruppens udgivelser inden for doo-wop, soul og R&B opnåede betragtelig succes i 1950'erne og 1960'erne.

Blandt The Drifters' mest markante hits er 'Save the Last Dance for Me', 'There Goes My Baby' og ikke mindst 'Under the Boardwalk'.

Den legendariske vokalgruppe, der stammede fra New York, blev i 1988 indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.

Charlie Thomas var aktiv indtil få år før sin død.