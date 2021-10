Hitsanger: - Røven er min styrke

Da Lizzo begyndte at twerke, fandt den amerikanske verdensstjerne ud af, at hun har magi i balderne

For Lizzo er bagdelen en stor fordel.

Det fortæller den populære amerikanske sanger og rapper i en såkaldt talk hos medieorganisation Ted.

Lizzo beretter, hvordan det at twerke har hjulpet hende til at acceptere sin krop.

- Gennem bevægelserne i twerking opdagede jeg, at min røv er min største styrke.

- Jeg plejede at hade min røv, tro det eller ej. Jeg følte altid, at min type krop ikke var den rigtige eller den eftertragtede, da jeg vokse op. Jeg voksede op i en æra, hvor det ikke var mainstream at have en stor røv, forklarer Lizzo.

Lizzo under en udsolgt koncert i historiske K.B. Hallen på Frederiksberg i efteråret 2019. Foto: Per Lange

Ifølge verdensstjernen viste det sig, at hun havde 'magi' i balderne, da hun begyndte at øve sig i den røvrystende dans.

33-årige Lizzo, som stammer fra Detroit, hittede eftertrykkeligt i 2019 med 'Truth Hurts', der gik helt til tops på den amerikanske singlechart Hot 100.

Hun har samarbejdet med blandt andre Ariana Grande, Missy Elliott og senest Cardi B på nummeret 'Rumors', som forventes at figurere på Lizzos kommende fjerde album.

Sangerinden optrådte to gange i Danmark i 2019. Først på Roskilde Festival og siden i en udsolgt K.B. Hallen i København.

Lizzo var den mest nominerede artist ved Grammy Awards i fjor. Hun vandt i tre af de otte kategorier, hvor hun var nomineret.