Hitsanger undskylder: - Jeg er flov og ked af det

Den amerikanske countrysanger Morgan Wallen, der i øjeblikket hitter stort i USA, er havnet i stormvejr, efter en video af ham er kommet til offentlighedens kendskab.

I videoen, som er offentliggjort af TMZ, slynger Wallen om sig med eder midt i en brandert, og et af ordene er det højest nedsættende ord n*****.

Det har skabt en strøm af vrede kommentarer fra følgere på hans Twitter-profil.

'Jeg er så skufftet. Jeg kommer til at savne din musik. Du gav mig så meget trøst. Jeg græder. Så så skuffet', skriver en følger, mens en anden kalder ham 'racist'.

Wallen har dog været hurtig på aftrækkeren og undskyldt episoden over for flere amerikanske medier.

Nægter 'forfærdelige' anklager

'Jeg er flov og ked af det. Jeg brugte et uacceptabelt og upassende race-nedsættende ord, som jeg ville ønske, jeg kunne tage tilbage. Der er ingen undskyldninger for nogensinde at bruge den type sprog', lyder det i en meddelelse fra Morgan Wallen.

Han slutter meddelelsen af med at love, at han vil forbedre sig.

Den 27-årige Morgan Wallen fra Tennessee ligger for tredje uge i træk nummer 1 på den amerikanske Billboard-albumhitliste.

