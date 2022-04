Hitsangerinde med opsigtsvækkende udmelding

- Jeg er nonbinær. Jeg er alt. Men jeg vil altid stå sammen med kvinder. Jeg vil altid stå sammen med sorte kvinder. Jeg føler, at Gud er så meget større end 'han' eller 'hun'. Hvis jeg kommer fra Gud, er jeg alt.

Udtalelserne kommer fra den 36-årige amerikanske sangerinde, skuespiller og producer Janelle Monáe, da hun - hvis man da ellers fortsat må kalde hende det - torsdag gæstede Jada Pinkett Smiths Facebook Watch-serie 'Red Table Talk'.

Ja - dén Jada Pinkett Smith. Will Smiths kone, der under oscaruddelingen for nylig var midtpunkt i - og indirekte årsag til - 'lussinge-gate', fordi komikeren Chris Rock kom med en joke, der var møntet på hendes sygdom, der giver pletskaldethed.

Det skulle der dog ikke tales om i talkshowet, måtte man forstå.

I stedet stjal Janelle Monáe rampelyset og fortalte, at sangerinden ikke længere ser sig selv som en kvinde. Monáe ser således altid på folks energi - ikke deres køn - og det åbner op for at blive forelsket, mener sanglærken.

- Som en 'queer' sort kvinde i USA, der har haft forhold til både mænd og kvinder, betragter jeg mig selv som en fri fugl, siger Janelle Monáe i Pinkett Smiths Facebook-talkshow.

Queer er et paraplybegreb, som dækker over kønsminoriteter og seksuelle minoriteter - altså generelt folk, som ikke er heteroseksuelle.

Vil lære om sig selv

Det er ikke første gang, Janelle Monáe taler om sin seksualitet. I et interview med Rolling Stone fra 2018 sprang sangerinden ud som panseksuel - det vil sige, at man er tiltrukket af mennesker uanset køn.

- Jeg læste om panseksualitet og tænkte 'åh, det her er også noget, jeg identificerer mig med'. Jeg er åben for at lære mere om, hvem jeg er, fortalte stjernen.

Før det identificerede Monáe sig selv som biseksuel. Men nu kalder sangerinden sig altså for nonbinær.

Janelle Monáes musikalske karriere begyndte helt tilbage i 2003. Siden har hitmageren både været nomineret til otte grammyer i det amerikanske, har vundet en MTV Music Award og samarbejdet med store kunstnere fra forskellige lande.

Herhjemme bragede Monáe for alvor gennem hitmuren, da hun/han/hen i 2018 udgav singlen 'Make Me Feel', der var en hyldest til idolet Prince. Nummeret blev valgt som P3's Uundgåelige.

Det blev senere sunget af 'X Faxtor'-toeren Jamie Talbot i tv-showet samme år.