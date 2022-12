Hittede pludselig efter 37 år: Taler ud efter vanvittigt 2022

2022 blev et skelsættende år for den britiske sangerinde Kate Bush.

Hun var især stor i 80'erne, men er for så vidt fortsat aktiv sangerinde, selvom nye hits i hendes regi efterhånden er en saga blot.

I det forgangne år blev hun dog vækket fra dvalen og støvet af på ny.

Årsagen var hendes kæmpe 80'er-hit 'Running Up That Hill', der spillede en central rolle i den nye sæson af Netflix-monsteret 'Stranger Things', hvilket gav hende en helt ny følgerskare, massiv eksponering og ikke mindst klejner på kontoen.

Det - og meget andet - ser hun tilbage på i en julehilsen til sine fans og følgere. En hilsen, hun blandt andet har lagt ud på sin hjemmeside.

'Det har været et vanvittigt rutsjebaneår for mig. Jeg er stadig flyvende efter succesen med RUTH ('Running Up That Hill', red.), der var nummer 1 denne sommer. Hvilken ære! Det var virkelig spændende at se nummeret klare sig så godt globalt, men især her i Storbritannien og i Australien, og også at se den nå helt til nr. 3 i USA,' skriver Kate Bush blandt andet.

'Stranger Things' er en af Netflix' mest populære serier til dato. Den forener unge, nye seere med ældre nostalgikere, der elsker seriens 80'er-univers. Et univers, hvor Kate Bush' store hit fra årtiet, 'Running Up That Hill', fik en markant plads. Foto: Curtis Baker/Netflix

Hun adresserer også det faktum, at hittets medvirken i 'Stranger Things' gav hende et helt nyt publikum, der umiddelbart aldrig havde hørt om hende og hendes musik før.

'Det var en fantastisk følelse at se så mange fra den yngre generation nyde sangen. Det lader til, at rigtig mange af dem troede, at jeg var en ny kunstner! Jeg elsker det! Endnu en gang tusind tak til alle, der støttede sangen og gjorde det til et hit,' skriver hun.

Ekstra Bladet har løbende skrevet om vanvids-året for Kate Bush. Herunder kan du finde en række af de mange artikler om hittet, der atter blev et hit.

