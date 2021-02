Hittede stort: Legende pludseligt død

Mary Wilson er død.

Stjernen fra den ekstremt populære pigegruppe The Supremes døde pludseligt i går i sit hjem i Las Vegas. Hun blev 76.

Billboard bringer nyheden i dag. Mary Wilsons dødsårsag er ikke oplyst.

Sangerinden fik enorm succes med soultrioen The Supremes, der op gennem 60'erne havde 12 singler, som gik helt til tops på Billboard Hot 100 i USA - det er stadig rekord for en amerikansk gruppe.

Lyden af Motown

The Supremes, der i storhedstiden bestod af Mary Wilson, Diana Ross og Florence Ballard, hittede blandt andet med klassikerne 'You Can't Hurry Love', 'Stop! In the Name of Love' og 'Baby Love'.

Sangene definerede lyden af Detroits historiske pladeselskab Motown, som i stor stil leverede soundtracket til 60'erne.

Bandets medlemmer kom og gik, men Mary Wilson var den gennemgående figur i gruppen fra 1959 til 1977, hvor The Supremes blev opløst.

To dage før sin død oplyste sangerinden, at hun havde nyt solomateriale på vej, og hun håbede at udgive det, inden sin fødselsdag 6. marts.