Hittede stort: Popstjerne er død

Popsangerinden Joni James er gået bort i en alder af 91.

Den amerikanske entertainer døde af naturlige årsager på et hospital i Florida.

Billboard bringer nyheden.

Joni James, der i virkeligheden hed Giovanna Carmella Babbo, havde stor succes i 1950'erne.

Sangerinden sendte 'Why Don't You Believe Me?' helt til tops på den amerikanske chart Hot 100 i 1952.

Hjerternes dronning

Hun havde talrige hits de følgende år, og nåede andenpladsen i USA med både 'How Important Can It Be?' og hendes fortolkning af Hank Williams' klassiker 'Your Cheatin' Heart'.

Joni James blev kaldt 'Queen of Hearts' og solgte angiveligt over 100 millioner plader fra 1952 til 1965.

Hun trak sig tilbage fra showbusiness i flere årtier midt i 1960'erne for at pleje sin mand, komponist og dirigent Anthony 'Tony' Acquaviva, som led af sukkersyge.

Joni James, der stammede fra Chicago, begyndte at turnere igen i 1990'erne.