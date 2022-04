Hittede stort: Popstjerne er død

Susan Jacks fra hitbandet The Poppy Family er død i en alder af 73.

Den canadiske sangerinde og sangskriver døde på et hospital i British Columbia, mens hun ventede på sin anden nyretransplantation.

CBC bringer nyheden.

Susan Jacks stod i spidsen for det psykedeliske popband The Poppy Family fra 1968 til 1972.

Gruppen fra Vancouver hittede stort med singlen 'Which Way You Goin' Billy?', der gik helt til tops i hjemlandet, mens den nåede andenpladsen på legendariske Hot 100 i USA.

Indlagt flere gange

The Poppy Family fik også international succes med sange som 'That's Where I Went Wrong' og 'Where Evil Grows'.

Susan Jacks, der i en periode var gift med The Poppy Familys primære sangskriver, Terry Jacks, gik solo efter bandets opløsning, men en række udgivelser op gennem 1970'erne opnåede kun sporadisk popularitet.

Sangerinden fik sin første nyretransplantation i 2010. Hun blev indlagt med livstruende nyresvigt i 2016 og overlevede altså ikke sygdommen seks år senere.

Susan Jacks arbejdede på et nyt album, da hun døde. Hun efterlader en søn.

