Hitter efter 37 år: - Meget rørende

Britisk popmama er dybt rørt over modtagelsen af 1985-hittet 'Running Up That Hill', som bliver brugt i 'Stranger Things'

Kate Bush-hittet 'Running Up That Hill' fra 1985 er tilbage i toppen af hitlisterne, efter at det dukkede op i fjerde sæson af 'Stranger Things', som netop har haft premiere på Netflix.

Og det er noget, der behager den britiske popmama, som først adresserede den genfundne popularitet i en kort tekst på sin hjemmeside, hvor hun blandt andet kaldte det for 'meget spændende', at sangen stormede frem i hele verden.

Se traileren for fjerde sæson her.

Nu har hun så udsendt en lidt længere tekst gennem sin udgiver, hvor hun erklærer sig som kæmpe fan af 'Stranger Things'.

'Da de henvendte sig til os for at bruge 'Running Up That Hill', kunne man se, at de havde gjort sig umage med, hvordan den blev brugt i forbindelse med historien, og jeg kunne virkelig godt lide, at sangen var et positivt totem for karakteren Max.'

Maxine 'Max' Mayfield spilles af Sadie Sink. Foto: Netflix

'Det er meget rørende, at sangen er blevet så varmt modtaget, især da det er drevet af de unge fans, der elsker serien. Jeg er virkelig glad for, at Duffer-brødrene (som skabte 'Stranger Things, red.) får så positiv feedback for deres seneste værk. De fortjener det', skriver 63-årige Kate Bush i udtalelsen, der er blevet bragt på Consequence.net.

Fjerde sæson af 'Stranger Things' havde premiere i slutningen af maj. Foto: Netflix

I kølvandet på premieren på første del af fjerde sæson af 'Stranger Things' oplevede 'Running Up That Hill' en fremgang på 8700 procent på musikstreamingtjenesten Spotify, ligesom den strøg helt til tops på tjenestens daglige USA-hitliste samt solgte mest af alle sange hos iTunes.

Men det er ikke første gang, sangen hitter. Tilbage i 1980'erne ramte sangen tredjepladsen på den britiske hitliste, og i 1987 lå nummeret blandt de 30 højest placerede sange på Billboard Hot 100 i USA.

Anden del af fjerde sæson af 'Stranger Things' har først premiere på Netflix 1. juli. Og storfan Kate Bush kan næsten ikke at vente.

'Jeg holder vejret, mens jeg venter på resten af serien juli', skriver hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Stranger Things' kan ses på Netflix, men der findes en lang række streamingtjenester at vælge imellem. Her får du det fulde overblik over de mange streamingtjenester, hvad de koster og det mest aktuelle indhold, så du bedre kan beslutte dig for, hvem du skal kaste penge efter.