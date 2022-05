Hitter igen efter 37 år

Kate Bush-nummeret 'Running Up That Hill' har fået fornyet opmærksomhed med den nye sæson af 'Stranger Things'

Hvis man troede 80'er-ikonet Kate Bush var fortid på hitlisterne, kan man godt tro om igen.

Den nu 63-årige sangerinde hitter nemlig netop nu i USA med nummeret 'Running Up That Hill' fra 1985, og det er der ifølge det amerikanske medie Deadline en ganske særlig årsag til.

Nummeret, der pludselig ligger nummer et på iTunes' hitliste i USA, bliver nemlig brugt i det første afsnit af den fjerde sæson af Netflix-serien 'Stranger Things', som havde premiere på streamingtjenesten i weekenden.

Det er ikke første gang, 'Running Up That Hill' hitter. Tilbage i 80'erne ramte det tredjepladsen på den britiske hitliste, og i 1987 lå nummeret blandt de 30 højest placerede sange på den famøse hitliste Billboard Hot 100 i USA.

Fjerde sæson af 'Stranger Things' har blandt andre Millie Bobby Brown, Eduardo Franco, Charlie Heaton, Noah Schnapp og Finn Wolfhard på rollelisten. Foto: Netflix/Avalon/Ritzau Scanpix

Det er heller ikke første gang, Netflix-succesen 'Stranger Things' puster nyt liv i et 80'er-hit.

I seriens tredje sæson spiller temasangen til filmen 'The NeverEnding Story' af den britiske sanger Limahl en stor rolle, og det var ifølge Deadline skyld i, at musikvideoen til sangen, der er fra 1984, efterfølgende blev spillet 800 procent mere på YouTube end sædvanligt.

