Hør første nye sang fra Axl Rose i ti år

Det er efterhånden mere end ti år siden, at Guns N’ Roses-sangeren Axl Rose efter langt tilløb endelig udsendte bandets sjette studiealbum 'Chinese Democracy'.

Siden 2008 har Axl haft travlt med en lang række projekter. Blandt andet har han været vikar hos kollegaerne i AC/DC og været på en succesfuld genforeningsturné med Guns N’ Roses.

Ny musik er der dog ikke blevet tid til, men nu er Axl Rose klar med en spritny sang med titlen 'Rock The Rock'.

Sangen er en del af Looney Tunes-tegneserieuniverset, hvilket forklarer hvorfor man i videoen blandt andet kan opleve Snurre Snup fyre raketter afsted mod en faretruende meteor. Det skriver blandt andre Rolling Stone Magazine.

Sangen har medført talrige kommentarer på de sociale medier, hvor flere blandt andet bemærker, at 'Rock The Rock' minder mere om en AC/DC-sang end et Guns N’ Roses-hit.

