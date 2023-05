Hun er tilbage! Spice Girls genforenes

Spice Girls bliver genforenet i et nyt hemmeligt projekt

Ikke siden åbningsceremonien til OL i 2012 i London har Sporty, Scary, Posh, Baby og Ginger Spice været samlet.

Men nu ser det endelig ud til at ske.

For et hemmeligt Spice Girls-projekt ser snart dagens lys, og det bliver med ikke bare en, to, tre eller fire af den populære pigegruppes medlemmer.

Nej, alle fem medlemmer bliver genforenet. Det fortæller Melanie B i et interview, skriver Daily Mail.

Og selvom Mel B ikke vil løfte sløret for, hvilket projekt der konkret er tale om, kan fansene godt begynde at glæde sig.

- Hvad det er, kan jeg ikke sige lige nu, for vi er lige ved at færdiggøre det, vi skal lave sammen, alle fem af os, men det bliver noget, som fansene virkelig vil elske, siger hun ifølge mediet i interviewet.

Spice Girls i 2007 - fra venstre: Melanie C, Emma Bunton, Melanie B, Geri Halliwell og Victoria Beckham. Foto: AP

Dør på klem

I 2019 gjorde Mel B, Emma Bunton, Mel C og Geri Horner Spice Girls-comeback, da de drog på turné i Storbritannien.

Men Victoria Beckham takkede dengang nej, da hun hellere vil fokusere på sin familie og modekarriere.

Det efterlod en skuffet Mel B, der dog lod døren stå på klem, hvis Victoria ’Posh’ Beckham skulle skifte mening.

Og nu er døren altså sparket ind, efter hun sidste år fortalte, at hun var klar på at optræde med pigerne, hvis de blev spurgt om at give koncert på den britiske festival Glastonbury denne sommer.

Om det er det, der dækker over det mystiske projekt, må for nu stå hen i det uvisse.

Men spændende bliver det!