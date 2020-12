I bøn til Beyoncé

I 1973 udkom Dolly Parton med sangen 'Jolene', der voksede sig stort og til et af en lang karrieres største hits.

Det har fået talrige artister til at lave cover-versioner af nummeret, og det er ifølge Parton dét nummer, hun har lavet, der er lavet allerflest cover-versioner af.

Men den efterhånden 74-årige Dolly Parton er bestemt ikke træt af, at andre gør hende kunsten efter. Faktisk decideret håber hun, at en særlig superstjerne vil gøre forsøget.

Det fortæller Parton i et interview med The Big Issue.

- 'Jolene' er blevet genindspillet flere gange end nogen anden sang, jeg har skrevet. Den er på verdensplan blevet lavet i mere end 400 udgaver og på mange forskellige sprog af mange forskellige bands, siger Dolly Parton, der fortsætter:

- The White Stripes lavede et fantastisk stykke arbejde med den, og det samme har mange andre mennesker. Men ingen har nogensinde fået et virkelig stort hit med den.

Hvorefter hun kommer med sin opfordring:

- Jeg har altid håbet, at nogen vil gøre det en dag. En som Beyoncé, siger hun.

Samme år, som hun skrev 'Jolene', skrev Dolly Parton også hittet 'I Will Always Love You', der udkom året efter og senere blev allemandseje verden over, efter Whitney Houston sang den i filmen 'The Bodyguard'.

Dét er noget, countrylegenden er meget stolt over.

- Efter Whitney Houston sang den, blev den anset som værende en af de bedste kærlighedssange nogensinde. Stadig den dag i dag er det noget, jeg er enormt stolt af, siger Dolly Parton.

I sidste uge afslørede sangerinden desuden, at også Elvis Presley ønskede at lave en coverversion af 'I Will Always Love You', men de kunne ikke blive enige om økonomien.