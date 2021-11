I kæmpe shitstorm

Justin Bieber bliver voldsomt kritiseret for at skulle give mini-koncert i Saudi-Arabien - et land, hvor kronprinsen beskyldes for alvorlige brud på menneskerettigheder

Som verdenskendt sanger er det bestemt ikke nemt at gøre alle tilfredse hele tiden. Det kan Justin Bieber skrive under på.

For nærmest samtidig med, at han har fået fans verden over til at juble, efter at han annoncerede sin kæmpe Justice World Tour i 2022 og 2023, får han nu voldsom kritisk i det amerikanske.

I de seneste dage har man i det centrale Los Angeles kunnet se såkaldte 'drive by billboards' - altså mobile kæmpeplakater - køre rundt i gadebilledet med store billeder af Justin Bieber og den saudi-arabiske kronprins Mohammed bin Salman.

Billederne er ledsaget af tekststykker, der fungerer som en kraftig appel til Justin. Blandt andet - oversat til dansk - 'Gør det rigtige - aflys'' og 'Hvorfor synger Bieber for en saudisk diktator, der henretter homoseksuelle mænd?'.

Blåstempler diktatur

En enkelt tekstbid refererer endda til et af Justin Biebers største hits: 'It's Not Too Late Now to Say Sorry. Don't Sing For Saudi-Arabias dictator!'.

Årsagen til opstandelsen, der er arrangeret af Human Rights Foundation, er, at Justin Bieber 5. december skal spille mini-koncert i forbindelse med afholdelsen af Formel 1 i Saudi-Arabien - officielt kaldet F1 STC Saudi Arabian GP.

Foto: STC

Det, mener Human Rights Foundation, er meget forkert, fordi han på den måde indirekte blåstempler diktaturet og dets brud på basale menneskerettigheder.

Rådet er simpelt: Aflys!

Endnu en årsag til protesterne mod koncerten er mordet på Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi, som blev slået ihjel i 2018. Her var den berygtede kronprins Mohammed bin Salman på rygteplan dybt involveret.

Khashoggis enke har således skrevet et åbent brev til Justin Bieber, hvor hun trygler ham om at aflyse sin optræden. Hun mener, han åbent skal gå ud og sige, at han nægter at synge for diktatoren.

Helt tavs

Noget kunne da også tyde på, at engagementet med folkene i Saudi-Arabien ikke er noget, Justin selv har lyst til at råbe højt om.

Stjernen har således ikke talt åbent om den kontroversielle booking, og det figurerer intet sted på hans hjemmeside eller hans andre officielle kanaler.

Flere har undret sig over, hvorfor det lige netop er i disse dage, at der kører mobile billboards rundt i Los Angeles. Et gæt er dog, at det skyldes American Music Awards, som løber af stablen i aften mandag. Her er Justin Bieber er nomineret.

Han skal dog - i modsætning til i Saudi-Arabien - ikke optræde, og ingen ved, om han dukker op.

Justin Bieber giver koncert på Smukfest næste sommer, hvorefter han to dage i træk kommer forbi Royal Arena i København i marts 2023.