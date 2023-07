I problemer efter mikrofonkast: Åbner voldsefterforskning

Det huer ikke musikere, når der bliver kastet genstande, drikkevarer eller anden kasteskyts op mod dem, når de står på scenen.

Længe har det været en sørgelig tendens under koncerter, at publikum ikke kan dy sig for at fyre, hvad end de har i hænderne i retningen af den optrædende musiker.

Og under en koncert på udendørsklubben Drai's Nightclub i Las Vegas fik rapperen Cardi B nok. Efter en publikummer tyrede sin drikkevare op på rapperen, kvitterede 'I Like It'-rapperen med at fyre sin mikrofon i retningen af koncertgængeren.

Kvinden, der blev ramt af Cardis mikrofon, har nu meldt episoden til politiet i Las Vegas. Det skriver Variety.

Ingen er indtil videre anholdt eller blevet sigtet for optrinnet.

Ny mikrofon-episode

Kort tid efter mikrofonkasteriet på Drai's begyndte nye optagelser at florere på sociale medier af den amerikanske rapper.

Angiveligt skete denne episode før optrinnet på udendørsklubben. Her var der ingen i publikum, der fik New York-rapperens mikrofon at mærke på egen krop. Her var Cardi B i stedet utilfreds med sin DJ, der stoppede musikken på et kikset tidspunkt, hvor rapperen var igang med at råbe sit eget navn højt.

Efter den bizarre episode valgte en rasende Cardi B at forlade scenen eskorteret af sit sikkerhedspersonale.

Træls tendens

Det er alligevel første gang, at en så stor stjerne vælger at gengælde kaste-tendensen.

Indtil da har artisterne kun været i rollen som omvandrende skydeskiver. Her har Bebe Rexha fået en telefon i hovedet og måtte syes, Harry Styles fået et ukendt objekt i skallen, og så har Adele varslet, at hun vil 'slå jer ihjel', hvis fans kaster noget efter den britiske sangerinde.