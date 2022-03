I tårer: - Det værste år i mit liv

For den amerikanske popsanger Charlie Puth er det ikke en utvetydig fornøjelse, at han inden længe udgiver singlen 'That's Hilarious'.

I en video, han har delt på Instagram, forklarer han nemlig, at sangen bringer virkelig dårlige minder frem hos ham.

- Jeg glæder mig til, at sangen kommer ud, men hver gang jeg hører den, bliver jeg ligesom taget tilbage til en tid i mit liv, der var virkelig, virkelig hård. Det viser sit grimme ansigt, hver gang jeg hører sangen. Undskyld, siger han, mens han flere gange må kæmpe for at holde tårerne tilbage.

Han fortæller videre, at der er en helt speciel årsag til hans rørstrømskhed.

- Det tager mig bare tilbage til 2019, og det var det fucking værste år i mit liv. Jeg er meget spændt på, at I skal høre den. Normalt laver jeg ikke den her slags videoer, og jeg har aldrig fortalt folk, hvad der skete, og om den smerte jeg gennemgik dengang, men det var det værste brud i mit liv, siger Charlie Puth.

Den 30-årige sanger, der er mest kendt for hittet 'See You Again' fra 2015, nævner ingen navne på tidligere kærester i sin video, men ifølge Entertainment Tonight har han en lang række kendte ekskærester.

Charlie Puth har nemlig blandt andre dannet par med sanger Meghan Trainor, sanger og skuespiller Selena Gomez, skuespiller Bella Thorne, skuespiller Halston Sage, og i 2019 var han sammen med sanger Charlotte Lawrence.