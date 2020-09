Ikonernes mand: Rockstjerne er død

Den amerikanske trommeslager W.S. 'Fluke' Holland er gået bort i en alder af 85.

Musikeren døde onsdag i sit hjem i Jackson, Tennessee, efter kort tids sygdom.

Jackson Sun bringer nyheden.

W.S. 'Fluke' Holland medvirkede på Carl Perkins' klassiske indspilning af 'Blue Suede Shoes', der udkom på ikoniske Sun Records i 1955.

Legendariske sessions

Året efter spillede han på den legendariske session med Million Dollar Quartet, som bestod af Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins og Johnny Cash. Sidstnævnte blev W.S. 'Fluke' Hollands arbejdsgiver de følgende årtier.

Trommeslageren lagde beatet på nogle af Johnny Cash's mest berømte indspilninger som 'I Walk the Line' og fængselspladerne 'At Folsom Prison' og 'At San Quentin'.

Gennem årene samarbejdede han også med blandt andre Bob Dylan, Willie Nelson og Roy Orbison.

I 2018 modtog W.S. 'Fluke' Holland en livstidspris ved Tennessee Music Awards i sin hjemstat.