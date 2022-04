Ikonisk musiker død

Den mangeårige saxofonist for bandet Earth, Wind & Fire Andrew Woolfolk har mistet livet. Han blev 71 år.

Woolfolk, der sluttede sig til EW&F i 1972, døde søndag efter lang tids sygdom, som han har kæmpet mod i mindst seks år.

Det bekræfter bandets forsanger, Philip Bailey, på Instagram, skriver TMZ.

'Jeg mødte ham i gymnasiet, og vi blev hurtigt venner og bandkammerater. Andrew Paul Woolfolk var hans navn. Vi mistede ham i dag,' fortæller Bailey, der mindedes gode stunder med sin ven og hyldede hans talent.

'Sjov. Konkurrencedygtig. Hurtig. Og havde altid en god stil. Booski... vi ses på den anden side, min ven.'

Woolfolk var med bandet gennem deres mest produktive og indflydelsesrige år inden for musikkens verden og har ligeledes bidraget til deres største hits, herunder 'September', 'Boogie Wonderland', 'Reasons' og mange flere.

Den afdøde musiker tog en pause fra bandet i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, men fortsatte med at samarbejde med andre kunstnere som Deniece Williams, Phil Collins, Stanley Turrentine og andre.

Han blev efterfølgende genforenet med Earth, Wind & Fire for at spille koncerter og turnere. Woolfolk fik naturligvis også en stjerne på Hollywood Walk of Fame, ligesom han blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame i 2000.