Indgår forlig efter anklager om voldtægt

Marilyn Manson har indgået forlig med 'Game of Thrones'-skuespiller Esmé Bianco, som gennem to år har anklaget ham for voldtægt

I to år har skuespiller Esmé Bianco, der er kendt fra 'Game of Thrones', hævdet, at den kontroversielle musiker Marilyn Manson, der har det borgerlige navn Brian Warner, voldtog hende tilbage i 2011.

Nu har de to dog indgået forlig, kan Deadline rapportere.

'Miss Bianco har indvilget i at trække sine anklager mod Brian Warner og Marilyn Manson Records Inc. tilbage', siger Marilyn Mansons advokat i en skriftlig udtalelse til mediet.

Oplysningen bekræftes af Esmé Biancos advokat, som siger, at hans klient har i sinde at 'komme videre med sit liv og sin karriere'. Det fremgår ikke, hvilke betingelser forliget er indgået på.

Esmé Bianco, der spiller rollen som den prostituerede Ros i 'Game of Thrones', har tidligere forklaret, at Marilyn Manson under påskud af at ville have hende med i en musikvideo, lokkede hende til Los Angeles i maj 2011, hvor han truede hende med vold og under tvang udførte forskellige seksuelle handlinger mod hende.

Esmé Bianco er blot en af flere kvinder, som har rejst anklager mod Marilyn Manson. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Ingen tiltale

Flere andre kvinder har de seneste år anklaget Marilyn Manson for seksuelt misbrug, overfald og trusler, heriblandt to af hans ekskærester, skuespiller Evan Rachel Wood og Ashley Morgan Smithline.

Ifølge Deadline førte de mange anklager mod Manson til, at hans hjem blev stormet af politiet tilbage i 2021.

Politiet har endnu ikke rejst tiltale mod Manson, men både Wood og Smithline har ligesom Esmé Bianco anlagt civile søgsmål mod Manson. Tidligere på måneden afviste en dommer at gå videre med Smithlines sag, mens Woods sag ikke er afgjort.

Marilyn Manson selv har afvist alt og kalder påstandene for 'forfærdelige fordrejninger af virkeligheden'.

