Indrømmer: - Det er pinligt

Verdensstjernen Ed Sheeran udtaler i aktuelt interview, at han er flov over de sange, han udsender

Ed Sheerans musik kan fremkalde stærke følelser hos lytteren. Både hos dem, der elsker spillemanden, og dem, der hader ham.

Selv er englænderen 'pinligt berørt' over sine sange.

Det afslører han ifølge Music News i et interview med Zane Lowe fra Apple Music:

- Når jeg indspiller dem, så er de mine. Det er alle mine tanker og følelser lagt i sange, og det er faktisk ret pinlige ting i min hjerne, som jeg skriver om, forklarer Ed Sheeran og fortsætter:

- Hvis en sang ikke får mig til at sige, 'Åh, det vil jeg ikke udsende', skal jeg ikke udgive den. Hvis jeg bliver flov over at udgive det, så er det det rigtige at gøre.

Ed Sheeran har i dag udsendt karrierens fjerde soloalbum, '=', der udtales 'equals'.

I begyndelsen af august giver verdensstjernen fire udsolgte kæmpekoncerter i Tårnby.