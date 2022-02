Ingen løn og ingen penis

De er blandt verdens største rapstjerner. Og Super Bowl er blandt verdens største sportsbegivenheder.

Alligevel får Eminem, Kendrick Lamar og Snoop Dogg reelt ingen løn, når de sammen med kollegerne Dr. Dre og Mary J. Blige går på scenen til pauseshowet, der natten mellem søndag og mandag for en stund adskiller Cincinnati Bengals og Los Angeles Rams.

Ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes er der ingen tradition for, at entertainerne aflønnes, mens typisk omkring 100 millioner tv-seere følger footballfinalen.

Verdensstjernerne får angiveligt en symbolsk timeløn efter overenskomsten, og den er selvsagt nogle millioner dollars lavere, end formuen Eminem normalt henter på en stadionoptræden.

En gang i livet

Det britiske musikmedie NME rapporterer, at Mary J. Blige har udtalt sig om situationen til den californiske radiostation The Cruz Show.

Og sangerinden accepterer vilkårene og vælger at se showet som en investering:

- Hør her, man vil jo blive betalt resten af livet på baggrund af det her. Folk vil komme og banke på din dør. De behøver ikke at betale mig, men hvis de gjorde, så ville det være mange penge, udtaler Mary J. Blige.

Hun kalder oplevelsen 'en mulighed man kun får en gang i livet'.

Mary J. Blige har allerede udnyttet det gigantiske udstillingsvindue, for i fredags udsendte newyorkeren albummet 'Good Morning Gorgeous'.

Mary J. Blige har solgt over 20 millioner album, så hun klarer sig nok uden hyre. Foto: 300 Entertainment

Super Bowls pauseshow har gennem årene været garant for en del kontroversielle øjeblikke, og specielt i 2004 skabte det voldsom furore, at Janet Jackson på grund af en såkaldt garderobefejl viste sit ene bryst.

Som en spøgefuld kommentar til hændelsen, proklamerede Dr. Dre forleden, at han 'måtte tale Snoop og Eminem fra at hive deres penis frem' under koncerten.

Showets fem artister har sammenlagt scoret 43 Grammy Awards og skabt 22 album, der nåede førstepladsen i USA.

Tidligere har blandt andre Jennifer Lopez, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna og The Weeknd haft den prestigefyldte tjans.

Årets finale finder sted på SoFi Stadium i Los Angeles.