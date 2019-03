Jagger kræver lægebehandling: The Rolling Stones udskyder turné

75-årige Mick Jaggers behov for lægebehandling får bandet til at udskyde en turné i USA og Canada

The Rolling Stones har udskudt sin turné i Nordamerika på ubestemt tid, fordi Mick Jagger skal indlægges.

Det skriver musikmediet Rolling Stones.

'Mick Jagger har fået at vide af lægerne, at han ikke kan tage på turné i øjeblikket, fordi han har brug for medicinsk behandling' siger bandets talsmand i en pressemeddelelse.

'Lægerne har orienteret Mick om, at han kan forvente at komme sig helt, så han kan komme tilbage på scenen så hurtigt som muligt', lyder det også fra pressetalsmanden.

Hvad Mick Jagger skal behandles for, vil bandets talsmand ikke uddybe.

Der er endnu ikke meldt en dato ud for, hvornår Jagger forventes at være på benene igen. Foto: Ritzau Scanpix.

På sin Instagram sender Mick Jagger en hilsen til sine følgere.

'Jeg hader at svigte vores fans, og jeg er meget skuffet over at måtte udskyde turnéen, men ser frem til at komme tilbage på scenen så hurtigt, jeg kan,' skriver han i opslaget.

Bandets turné skulle være startet 20. april i Miami i Florida og vare i to måneder.

