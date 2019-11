Jay-Z sagsøger australsk internetbutik

Jay-Z har valgt at lægge sag an mod den australske internetbutik The Little Home, efter at internetbutikken har brugt den amerikanske stjernes navn i sine produkter uden tilladelse.

The Little Home har nemlig benyttet sig af Jay-Z's navn og teksten fra en af hans mest kendte sange i en børnebog ved navn 'AB to Jay-Z.' Det skriver BBC.

Problemet var bare, at den australske internetbutik aldrig havde spurgt om lov til at bruge den amerikanske superstjernes navn.

Ifølge BBC indgav Jay-Z sine anklager mod The Little Home fredag 22. november, hvor han angiveligt fremlagde samtlige beviser for, at internetbutikken havde reklameret med hans navn.

Den australske internetbutik har endnu ikke forholdt sig til sagen, skriver BBC.

Det er ikke første gang, at man høre ordet sagsøge og Jay-Z i samme sammenhæng.

Tilbage i 2016 sagsøgte Jay-Z's pladeselskab Roc Nation popsangeren Rita Ora, da de mente, at popstjernen havde forladt pladeselskabet uden grund.

I 2018 blev Jay-Z så selv sagsøgt for angiveligt at fuske med indtægter, som han er berettiget til.

Klagen kom fra sangeren Ray Rae, der mente, at han var sikret en procent af salgsindtægterne fra Jay-Z's debutalbum, Reasonable Doubt.

