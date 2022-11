Jeff Cook er død

Musikeren Jeff Cook, der er optaget i countrymusikkens Hall of Fame med bandet Alabama, er død.

Han blev 73 år gammel.

Det oplyser bandet i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at han gik bort mandag 7. november i sit hjem ved stranden i byen Destin i Florida, hvor han var omgivet af venner og familie.

Dødsårsagen var sygdommen Parkinsons, som han blev diagnosticeret med i 2012, og som han gennem årene har kæmpet mod med en 'positiv attitude', lyder det i meddelelsen.

Jeff Cook var med til at stifte bandet Alabama, som har flere hits, der stadig den dag i dag bliver flittigt lyttet til. På Spotify har de eksempelvis mere end 3,3 millioner månedlige lyttere, mens nogle af deres sange er afspillet mere end 100 millioner gange.

Hall of Fame

Han var optaget i Country Music Hall of Fame, Musicians Hall of Fame og Fiddlers Hall of Fame, mens han også gennem årene har vundet flere priser for sit guitarspil, heriblandt som årets guitarist kåret af Gibson.

Jeff Cook krediteres desuden for at have bragt den dobbelthalsede elektriske guitar ind i countrymusikken.

Bandet har solgt over 80 millioner albums og haft 43 hits som nummer et på country-hitlisten, hvilket gør dem til historiens største gruppe i country-genren, lyder det i pressemeddelelsen.

Cook har ikke turneret med bandet siden 2018 på grund af sin sygdom, og han startede samtidig velgørenhedsorganisationen 'The Jeff and Lisa Cook Foundation', som familien beder om, at man donerer til frem for at give blomster til begravelsen.