- Jeg blev presset til det

Popidolet Madison Beer hævder, at branchen ikke beskyttede hende nok, da hun var barnestjerne

Sangerinden Madison Beer var kun 13 år, da hun fik pladekontrakt. Og det var for tidligt.

Det amerikanske popidol, der fylder 23 i marts, ser tilbage på karrierens start i V Magazine:

- Jeg synes, det var for meget for et barn, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg blev eksponeret for en masse i en virkelig tidlig alder. Jeg blev flået væk fra ting, som et barn burde beskæftige sig med, når det er ungt, og det var for ting, jeg ikke rigtigt dragede fordel af.

Hjælp fra Bieber

Madison Beer mener, at branchen skal tage ved lære af, hvordan den behandler unge artister:

- Om 20 år kommer vi til at se tilbage og tænke, 'Wauw, vi burde ikke have ladet visse ting fortsætte og skulle have beskyttet vores unge kvinder bedre'.

Popstjernen fra New York fortæller, at hun ikke følte sig knyttet til sin debutsingle, kærlighedsballaden 'Melodies':

- Den var ikke rigtig for mig, selv da jeg var 13, og jeg blev presset til at lave den.

Madison Beer stammer fra Jericho i New York, men hun bor i den californiske storby Los Angeles. Foto: PR

Madison Beer fik pladekontrakt med hjælp fra Justin Bieber, der faldt for sangerindens videoer på YouTube.

Ungdomsidolet har mere end 29 millioner følgere på Instagram, og flere af hendes singler har opnået guldstatus på baggrund af succes på TikTok.

I februar i år udsendte hun debutalbummet 'Life Support', der blandt andet omhandler hendes kamp med psykiske problemer.

Madison Beer giver sin første koncert på dansk grund 26. april, når hun efter planen underholder i Amager Bio i København.