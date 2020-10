- Jeg drak syv liter vodka dagligt

Den californiske rockstjerne Tommy Lee røber afsindigt alkoholmisbrug efter at have været ædru et år

Tommy Lee og trommeslagerens band, Mötley Crüe, er berømte og berygtede for at plaske omkring i alkohol.

På egen hånd er rockstjernen tilsyneladende også tørstig.

I et interview med Yahoo! Entertainment hævder Tommy Lee, at han i en periode drak to gallons vodka dagligt. Det svarer til 7,57 liter. Eller cirka 250 shots.

- Jeg drak, fordi jeg kedede mig. Når jeg vågnede, begyndte jeg at drikke vodka med bare lige lidt tranebær eller lemonade. Jeg drak to gallons dagligt. Det er fucking sindssygt!

Super sund

Tommy Lee, der fylder 58 i dag, fik sig noget af en overraskelse, da han besluttede sig for at tage et lægetjek:

- Han sagde, min lever havde det fint, og at jeg var super sund! Jeg spurgte ham, om han ikke havde forvekslet mine papirer med en anden, der hed Lee.

Den californiske musiker fortæller, at han nu næsten har været ædru et år. Tommy Lees misbrug eskalerede, da han vendte hjem efter Mötley Crües afskedsturné, der sluttede i 2015.

Der gik imidlertid ikke længe, før det kontroversielle partyband annoncerede, at de såmænd ville spille en lang række amerikanske stadionkoncerter i 2020. På grund af coronaepidemien er de siden blevet udskudt til næste år.

Tommy Lee udsender 16. oktober karrierens tredje soloalbum, der har fået titlen 'Andro'.