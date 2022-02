- Jeg fucking døv.

Så kontant lød meldingen ifølge People fra trommeslageren Dave Grohl, da han for nylig gæstede 'The Howard Stern Show'.

Foo Fighters-frontmanden, der også tidligere har været trommeslager i Nirvana, fortæller i interviewet, at han har meget svært ved at høre andre mennesker tale ude i offentligheden, og det var især et problem under coronapandemien.

- Hvis du sad ved siden af mig til et middagsselskab, ville jeg ikke forstå ét ord af, hvad du sagde til mig. Det er umuligt. I en fyldt restaurant er det endnu værre, siger han og fortsætter:

- Det værste ved denne pandemi er, at folk har båret mundbind. Jeg har mundaflæst i 20 år, så når folk kommer op og snakker til mig, siger jeg: 'jeg er rockmusiker. Jeg er fucking døv. Jeg kan ikke høre, hvad du siger', fortæller Dave Grohl.

I interviewet fortæller han, at det især er tinnitus, der påvirker ham. Men selvom han altså kan have svært ved at høre, så er det ikke et problem for ham i forhold til musikken.

Når han er på scenen med Foo Fighters-kollegerne Taylor Hawkins, Pat Smear og Chris Shifleff, har Dave Grohl ikke noget i ørerne for at beskytte dem.

- Jeg vil være i stand til at høre publikum foran mig, og jeg vil have mulighed for at gå hen og høre Taylor der, gå over og høre Pat og gå hen for at høre Chris og den slags ting, lyder det fra Grohl.

Musikeren har dog ikke været en tur forbi lægen for nylig, da han 'allerede ved, hvad de vil sige til ham'.