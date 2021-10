Elton John måtte tidligere på året udskyde sin turné på grund af en hofteskade, og når den er overstået, skal han ikke ud på landevejen igen.

Det bliver nemlig hans sidste turné.

Det bedyrer han i et interview med mediet Today.

Turnéen har fået navnet 'Farewell Yellow Brick Road', og den skal efter planen afsluttes i 2023. Derefter skal Elton John være familiefar - han vil nemlig hellere se mere til sine børn.

Snart teenagere

Pop-legenden har to børn med sin mand, David Furnish. Det er drengene Zachary og Elijah på henholdsvis ti og otte år.

- De er snart teenagere. Jeg er nødt til at være sammen med dem.

- Jeg kommer til at være 76, når den her turné er ovre. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har tilbage på denne jord derefter. Du ved, jeg har fået nok bifald. Jeg vil ikke fortsætte med at rejse. Jeg vil ikke være væk fra min familie, siger Elton John i interviewet.

Selvom han ikke længere vil spille koncert, når denne turné er overstået, glæder han sig alligevel til at spille de resterende koncerter.

I øjeblikket er Elton John aktuel med albummet 'The Lockdown Sessions', hvori han indspiller sange med flere store stjerner som blandt andre Nicki Minaj, Miley Cyrus og Stevie Wonder.

Det album blev ikke taget godt imod af Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo. Den anmeldelse kan du læse her.