Jeg skylder ham alt: Nu er han død

I går døde guitarhelt Eddie Van Halen efter længere tids kræftsygdom 65 år gammel.

Da den danske sanger og sangskriver Mike Tramp som ung boede i Madrid, mødte han Eddie Van Halen for første gang, da Van Halen skulle på pressetur til Spanien.

- Jeg var på samme pladeselskab som Van Halen, og jeg havde spurgt pladeselskabet om - siden jeg var kæmpe fan - jeg kunne møde bandet. De vendte den om og sagde: 'Ved du hvad, vi sender sig i lufthavnen og henter bandet,' fortæller Mike Tramp.

Eddie Van Halen er død

- Så jeg stod i lufthavnen med fire limousiner og modtog mine helte i det her kæmpe amerikanske rockband, siger han videre.

Eddie Van Halen var medstifter af bandet Van Halen. Foto: Robert Padgett/Reuters

Dengang kunne den unge Mike Tramp ikke styre sin begejstring over at møde sit store idol.

- På vej hjem fra lufthavnen til hotellet, røg jeg i hans limousine. Jeg startede med at stille ham 45 spørgsmål om guitarer og forstærkere. Jeg tror bare, at da de ankom til hotellet, så tænkte han: 'Hvad fanden skete der?' fortæller Tramp om sit første møde med Eddie Van Halen.

- Det endte med at blive tre fantastiske dage, for det var det totalt modsatte af, når de var i USA og omringes af presse og fans. Det var ganske stille og roligt. Så jeg fik tre dage, hvor jeg virkelig blev inviteret ind i Van Halen-familien, siger 59-årige Mike Tramp.

Han kiggede dig i øjnene

Året efter mødet i Madrid rejste Tramp til USA for at forfølge sin karriere som musiker. Da Mike Tramp igen mødte Eddie Van Halen, fortalte han ham, at de før har mødtes i Madrid.

- Jeg fortæller ham historien, om at jeg var ham knægten i Spanien, og så siger han: 'Holy shit! I remember that,' fortæller Tramp.

Mike Tramp, der er født Michael Trempenau, fortæller, at Eddie Van Halen var en person, som kiggede dig i øjnene, når han talte til dig. Foto: Martin Lehmann/Polfoto

Senere har Mike Tramp mødt Eddie Van Halen flere gange i løbet af sin karriere.

- Så er man bare en del af en cirkel. Og det er en cirkel, der fortsætter gennem karrieren, hvor man løber ind i hinanden mange gange, fortæller Mike Tramp.

Mike Tramp i sorg: Den sidste ægte vesterbroer er død

- Når du mødte Eddie Van Halen, så var han bare meget sød, og jeg vil ikke sige et almindeligt menneske. Men han var en, som kiggede dig i øjnene og ikke prøvede at stå og fortælle løgnehistorier eller sige, han ikke havde tid, siger Tramp.

På toppen af bjerget

Eddie Van Halen efterlader et aftryk på musikken, som ifølge Mike Tramp ikke kan sammenlignes med andre.

- Eddie Van Halen var ham, som sad på toppen af bjerget. Han var manden, som skabte det, som blev 80'erne, selvom de startede i 70'erne. Alt blev målt op ad Van Halen, siger han.

Van Halen blev blandt andet kendt for hittet 'Jump' fra albummet '1984'. Foto: AP

Og Mike Tramp har også personligt meget at takke Eddie Van Halen for.

- Uden Van Halen havde mit band White Lion aldrig eksisteret. Jeg skylder dem alt, siger han.

Eddie Van Halens indflydelse på musikken kommer til at række langt ud i fremtiden, mener Mike Tramp.

- Fra da han kom på scenen med Van Halens første album, og til den dag jordkloden går under, så vil der ikke komme en guitarist, som vil overgå ham. Hans indflydelse på guitaren er større end nogen andres nogensinde.

- Du kan ikke tage guitaren til et andet niveau efter Eddie Van Halen, afslutter Mike Tramp.

