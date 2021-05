Endnu en af Marilyn Mansons ekskærester står nu frem med modbydelige og grusomme fortællinger om den nu 52-årige rockmusiker.

Modellen Ashley Morgan Smithline beskylder i et interview med det amerikanske medie People ham for at have voldtaget, misbrugt og udøvet psykisk vold mod hende.

Og det er ikke første gang, at en tidligere kæreste er kommet med anklager mod Manson.

Tidligere har ekskærester blandt andet fortalt om, hvordan han har lokket dem til hans hjem for at tale om filmmuligheder for så at tvinge dem til at dyrke sex med ham og andre.

Selv benægter Marilyn Manson, at tingene er fundet sted.

- Mine intime forhold har altid været med fuldstændigt samtykke fra ligesindede partnere. Uanset hvordan - og hvorfor - andre nu vælger at misvise fortiden, fortæller han.

Marilyn Manson er kendt for altid at gå med makeup. Foto: Caroline

PTSD, mareridt og OCD

Selvom det er over ti år siden, Ashley Morgan Smithline havde et forhold til den altid opsminkede rockstjerne, har hun stadig mange psykiske og fysiske ar. Ifølge hende selv lider hun af både PTSD, mareridt og OCD.

- Jeg håber, at jeg ved at tale højt om det her kan stoppe det mest frygtindgydende monster i verden, fortæller hun til People og fortsætter:

- Det var først, da jeg satte mig ned med de andre ofre for ham, at jeg begyndte at forstå, at jeg ikke var medskyldig eller skamfuld.

Holdt fanget i et rum

Ashley Morgan Smithline fortæller om, hvordan Marilyn Manson både bed hende, voldtog hende og skar i hende med en kniv.

- Jeg troede, han ville slå mig ihjel, fortæller hun.

Udover de fysiske overgreb spærrede han hende angiveligt også inde i et rum, som efter hendes forklaring mindede om et 'koldt og sort køleskab.'

Herinde fik hun hverken lov til at gå på toilettet eller andet. Det var hendes straf, hvis hun ikke havde opført sig, som han gerne ville have det.

Selvom politiet har undersøgt flere sager om anklager fra kvinder mod Marilyn Manson, er han ikke blevet sigtet for noget.