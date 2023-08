Jerry Moss er død

Jerry Moss, der i 1962 startede pladeselskabet A&M Records, er død. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge en udtalelse fra Moss' familie døde han onsdag i sit hjem i Bel Air i Californien.

'Der findes i sandhed ikke mange som ham længere, og vi vil savne at tale med ham om stort og småt. Han havde altid lys i øjnene, og anskuede alt som et nyt eventyr, han var klar på', skriver familien.

Sammen med Herb Alpert stiftede makkerparret i begyndelsen af 60'erne A&M Records, der over årene endte med at udgive musik for store navne som Carole King, the Carpenters, Janet Jackson, Joe Cocker, Bryan Adams og Sting.

Selskabet blev opkøbt af Polydor i 1989 for svimlende 500 millioner dollars. Hvilket i 2023 svarer til 1,2 milliarder dollars og som omregnet til danske kroner bliver til 8,2 milliarder.

I 2006 blev både Jerry Moss og Herb Alpert optaget i Rock and Roll Hall of Fame, de de blev tildelt en såkaldt 'Lifetime Achievement Award'.

Jerry Moss var gennem årene gift med Ann Holbrook og Helen Sandra Wingert, inden han i 2019 blev gift med Tina Moss, som han var sammen med frem til sin død.

Han efter lader sig tre børn, som han adopterede i løbet af sit andet ægteskab.