Justin Bieber afbryder verdensturné

Popstjernen har aflyst sin verdensturné for at fokusere på sit helbred, skriver han på Instagram

Verdensstjernen kommer ikke verden rundt.

Justin Bieber har nemlig valgt at afbryde sin verdensturné for at fokusere på sit helbred.

Det skriver mediet TMZ, som i første omgang oplyste, at turnéen var helt aflyst. Det har de nu ændret til, at den er afbrudt.

Efterfølgende har Justin Bieber selv beskrevet situationen i en story på Instagram.

Den store verdensturné har været i gang siden marts, men Bieber har stadig mere end 70 planlagte koncerter tilbage på programmet frem mod marts næste år i sin turné, som altså for nu er blevet afbrudt.

'Tidligere på året fortalte jeg offentligt om min kamp med Ramsay-Hunt Syndrome, hvor mit ansigt blev delvist lammet. På grund af sygdommen havde jeg ikke mulighed for at gennemføre den nordamerikanske del af min turné.'

'Efter at have slappet af og efter at have konsulteret mig med mine læger, min familie og mit hold, tog jeg til Europa for at fortsætte turnéen. Jeg gennemførte seks koncerter, men det tærede på mig. Sidste weekend optrådte jeg til Rock in Rio, og jeg gav det alt, jeg havde,' indleder Bieber en pressemeddelelse om situationen.

Smukfest er åben igen for første gang siden 2019 og 100 engagerede Bieber fans løb ind på pladsen for at få de bedste pladser til at se idolet - 10 timer før han spiller på den ikoniske Bøgescene

Det lader dog til, at der ikke var mere tilbage i Justin Bieber, efter han havde optrådt i Brasilien.

'Da jeg kom ned fra scenen, tog udmattelsen over, og det gik op for mig, at jeg bliver nødt til at fokusere på mit helbred lige nu. Så jeg tage en pause fra at turnére i øjeblikket. Jeg skal nok klare mig, men jeg har brug for tid til at hvile mig og få det bedre,' fortsætter han.

Efter planen skulle Justin Bieber spille to koncerter i Royal Arena i marts næste år som en del af den planlagte turné.

Justin Bieber optrådte tidligere på sommeren på Smukfest. Da han landede i Danmark, var det med drop i armen. Det fangede Ekstra Bladets fotograf som den eneste i verden et billede af. Se mere her.

