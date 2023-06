Justin Bieber roste ham: Nu er han død efter vanvittig afsløring

Den sydkoreanske musiker Choi Sung-Bong blev opdaget i et vildt svindelnummer, hvor han startede en indsamling til en kræftdiagnose, der efterfølgende viste sig at være komplet falsk.

Nu er K-pop-stjernen død i en alder af 33 år.



Det skriver flere medier flere sydkoreanske medier - blandt andet The Korea Times og Yonhap News Agency, ligesom dødsfaldet er registreret på Wikipedia.

Ifølge myndighederne tyder alt på, at den populære musiker tilsyneladende valgte at tage sit eget liv efter afsløringen om sin falske kræftdiagnose.

Den nu afdøde musiker delte da også et afskedsbrev på YouTube dagen før sin død, hvor han undskyldte til alle dem, som han havde snydt i sit svindelnummer.

Choi Sung-Bong blev fundet død i sit hjem i den sykoreanske hovedstad Seoul tirsdag klokken 09.41 lokal tid.

Svindelnummeret startede tilbage i 2021, ifølge Hollywood Reporter, hvor sangeren påstod at været blevet diagnosticeret med flere forskellige former for kræft.

Han startede efterfølgende en indsamling for at få råd til sine behandlinger. Det hele viste sig dog senere at være løgn.

Justin Bieber var imponeret

Choi Sung-Bong opnåede enorm kendisstatus, da han deltog i det populære tv-program 'Korea's Got Talent', hvor han endte som nummer to.

Under sin optræden i programmet efterlod han både tilskuere og dommere med tårer i øjnene.

Klippet gik efterfølgende viralt og modtog store roser.

Klippet blev set af verdensstjernen Justin Bieber, der roste Choi Sung-Bongs optræden på sin Facebook-profil, hvor han beskrev Choi Sung-Bongs optræden som 'fantastisk'.

'Aldrig sig aldrig, og held og lykke til denne dreng. Fantastisk historie', skrev Justin Bieber.